POL-DA: Trebur-Astheim: Spielautomaten im Visier von Einbrechern

Trebur (ots)

Eine Gaststätte in der Straße "Alt Astheim" geriet in der Nacht zum Sonntag (28.04.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten zunächst die Eingangstür auf und verschafften sich so Zugang in das Lokal. Dort hebelten die Täter anschließend drei Spielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Geld sowie zudem eine in der Wand verankerte Sparkiste. Teile der Kiste wurden später auf einem Feld bei Bauschheim aufgefunden und von der Polizei sichergestellt.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Telefonnummer 06152/1750.

