Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Weiterstadt-Braunshardt: Keine Beute nach Einbruch in Lagerhalle

Weiterstadt (ots)

Am Samstag (27.04.) wollten bislang unbekannte Täter in eine Lagerhalle "Im Wieschen" einbrechen. Über ein Tor versuchten die Kriminellen in die Halle zu gelangen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde die Halle nicht betreten und die Täter flüchteten ohne Beute.

Die Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können (06151/969-0).

