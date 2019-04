Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Ergänzungsmeldung zu Schüssen in der Innenstadt

Rüsselsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen:

Nachdem am Samstagmorgen (27.4.) Schüsse in der Rüsselsheimer Innenstadt gefallen sind (wir haben berichtet) hat die Polizei bis in die frühen Abendstunden eine umfangreiche Spurensuche in der Bahnhofstraße und in der Waldstraße durchgeführt. Hierbei konnten mehrere Patronenhülsen gesichert werden. Zwei durch Schüsse beschädigte Autos ließen die Ermittler für weitere Untersuchungen abschleppen. Die Freiwillige Feuerwehr Rüsselsheim baute zudem spurenschonend ein beschädigtes Fenster aus einem Wohnhaus in der Waldstraße aus.

Während den Einsatzmaßnahmen nahm die Polizei insgesamt 14 Personen fest und hat mit Unterstützung eines Sondereinsatzkommandos neun Wohnungen durchsucht. Schusswaffen wurden bislang nicht aufgefunden. Die Ermittlungen dauern noch an.

