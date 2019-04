Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Geldautomat gesprengt

Pfungstadt (ots)

Am frühen Samstagmorgen (27.04.2019) gegen 03:00 Uhr sprengten bislang unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten einer Bankfiliale in der Zieglerstraße in Pfungstadt mittels Einleiten von Gas. Nach ersten Erkenntnissen gelangten die Täter an mehrere Geldbehälter. Über die Höhe der Beute ist derzeit nichts bekannt. Nach Zeugenangaben flüchteten die Täter vermutlich mit einem dunklen Pkw Audi Kombi in Fahrtrichtung Hahn. Eine sofort eingeleitete Fahndung, bei der auch der Polizeihubschrauber eingesetzt war, verlief bislang ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei in Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06151/969-0.

Klaus Theilig, EPHK und Polizeiführer vom Dienst

