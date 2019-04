Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Schüsse in der Innenstadt löst Polizeieinsatz aus

Rüsselsheim (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und es Polizeipräsidiums Südhessen: Nach Schüssen in Rüsselsheim haben Polizeibeamte bislang zwei beschädigte Autos im Bereich des Bahnhofs und in der Waldstraße sowie eine durch einen Streifschuss verletzte Person festgestellt. Die alarmierte Polizei konnte im Zuge der Fahndungsmaßnahmen bislang neun Personen vorläufig festnehmen. Bei den Festgenommenen soll es sich nach ersten Informationen um Mitglieder einer Großfamilie mit Migrationshintergrund handeln. Eine Zeugin hörte gegen 4 Uhr am frühen Samstagmorgen (27.4.) Schussgeräusche am Europaplatz. Eine Gruppe von 15 bis 20 Personen flüchtete im Anschluss durch die Innenstadt in Richtung Waldstraße. Die Polizei hat aktuell den Bereich rund um die Waldstraße für die weiteren Ermittlungen und Spurensuche abgesperrt.

