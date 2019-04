Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Groß-Gerau Im Streit Heckscheibe zerstört -Zeugen gesucht-

Groß-Gerau (ots)

Am 26.04.19, wurde in den Morgenstunden zwischen 02:00 - 03:00 Uhr, in Groß-Gerau-Nord, Im Mannsee, die Heckscheibe eines geparkten schwarzen Audi A4 eingeschlagen. In dem Zusammenhang wurde eine Zeugin durch ein lautstarkes Streitgespräch in ihrer Nachtruhe gestört. Ein Mann und eine Frau stritten sich offensichtlich auf der Straße. Die Stimmen hatten einen osteuropäischen Akzent. Im weiteren Verlauf der verbalen Auseinandersetzung vernahm die Anwohnerin einen lauten Schlag, vermutlich hervorgerufen durch das Einschlagen der Heckscheibe, woraufhin die männliche Stimme bestürzt den weiblichen Namen "Katinka" rief. Mögliche Zeugen, oder Hinweisgeber, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

