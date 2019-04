Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: Kanister mit umweltgefährdeten Stoffen illegal entsorgt

Babenhausen (ots)

Wie die Stadt Babenhausen am Mittwoch (24.04.) der Polizei mitteilte, entsorgten bislang unbekannte Täter an zwei Orten Kanister, die teilweise noch mit einer Flüssigkeit gefüllt waren. Nach ersten Schätzungen handelt es sich bei der Flüssigkeit um eine starke Lauge in hochkonzentrierter Form. Die verschlossenen Kanister wurden zum einen im Langenbrücker Weg, Ecke Außerhalb Babenhausen sowie zum See hin, auf der Freifläche zwischen der VDO-Straße und der Dudenhöfer Straße aufgefunden. Ob etwas der Flüssigkeit ins Erdreich gelangt ist, kann derzeit noch nicht gesagt werden.

Die Beamten der Ermittlungsgruppe in Dieburg suchen für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

