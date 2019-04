Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Höchst: Von der Straße abgedrängt

Polizei sucht weißen Kombi

Höchst (ots)

Für die Ermittlungen nach einem Unfall am letzten Samstag (21.4.), bei dem ein Motorradfahrer stürzte und sich leicht verletzte sucht die Polizei in Höchst den Fahrer eines weißen Kombis in VW-Größe sowie Zeugen, die Hinweise geben können. Die Polizeistation Höchst ist unter der Rufnummer 06163 / 9410 zu erreichen.

Das gesuchte Auto hat gegen 15.30 Uhr auf der Bundesstraße 45 zwei vor ihm fahrende Motorradfahrer verbotswidrig, kurz vor der Kuppe zum Rondell in Fahrtrichtung Höchst, überholt. Die zwei 25 Jahre alten Motorradfahrer mussten seitlich nach rechts ausweichen, wobei ein Biker mit seiner Kawasaki in den Graben gedrängt wurde.

