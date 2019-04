Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Kelsterbach: Polizei überwacht Geschwindigkeit/Unrühmlicher Spitzenreiter mit 64 "Sachen" zuviel auf dem Tacho

Kelsterbach (ots)

In der Zeit zwischen 14.00 und 16.00 Uhr, überwachten Beamte der Polizeistation Kelsterbach am Donnerstag (25.04.) die Geschwindigkeit des Fahrzeugverkehrs in der Südlichen Ringstraße.

Insgesamt kontrollierten die Ordnungshüter hierbei 35 Fahrzeuge. 24 Wagenlenker waren zu flott unterwegs. Vier von Ihnen drohen nun Fahrverbote, weil sie die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern um mindestens 41 km/h überschritten.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 114 "Sachen" auf dem Tacho. Ihm drohen nun ein dreimonatiges Fahrverbot, 480 Euro Bußgeld und zwei Punkte in Flensburg.

Zudem ahndeten die Polizisten bei der knapp zweistündigen Verkehrskontrolle elf Verstöße gegen die Gurtpflicht.

