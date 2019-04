Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Ost: Laptop & Geldbörse aus Auto gestohlen

Darmstadt (ots)

Ein in der Dieburger Straße geparkter schwarzer Opel Corsa geriet am Donnerstagnachmittag (25.4.) in den Fokus von Kriminellen. Zwischen 15 Uhr und 19 Uhr gelangten die Täter auf noch nicht bekannte Weise in den Fahrzeuginnenraum und schnappten sich dort eine Geldbörse und einen Laptop. Mit ihrer Beute suchten die Langfinger dann, bislang unerkannt, das Weite.

Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt sachdienliche Hinweise von Zeugen unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Kathy Rosenberger

Telefon: 06151/969-2416

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell