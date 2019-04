Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Unfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots)

Zwischen Ostermontag und Donnerstag war ein grau-blauer Hyundai I 20, in Heppenheim in der Pestalozzistraße neben dem dortigen Spielplatz geparkt. In diesem Zeitraum muss ein bisher unbekanntes Fahrzeug gg. die rechte vordere Ecke des Hyundai gestoßen sein und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der Schaden am Hyundai dürfte bei ca. 1000 EUR liegen.

Zeugen des Unfalls werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06252 7060 bei der Polizeistation Heppenheim zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße



Förster, PHK

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell