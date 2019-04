Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Trickdieb täuscht Notsituation vor

Bensheim (ots)

In der Nahestraße konnte ein Trickdieb vierzig Euro aus einem Portemonnaie stehlen, nachdem er eine Notsituation vorgetäuscht hatte. Der Kriminelle sprach am Donnerstag (25.4.) gegen 14.50 Uhr die später Bestohlene auf ihrem Grundstück in der Nahestraße an. Er bat darum, den ADAC rufen zu dürfen. Im Zuge dessen wollte er Kleingeld gewechselt haben und nahm dabei unerlaubt zusätzlich die vierzig Euro heraus.

Der Mann könnte nach Aussage der bestohlenen Frau aus Osteuropa stammen. Er soll zwischen 40 und 50 Jahre alt sein. Er trug ein weißes Hemd und dunkle Jeans. Seine hellen Haare sind kurz. Wer den Trickdieb gesehen hat oder Hinweise zu ihm geben kann, wendet sich bitte an die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 in Heppenheim. Telefon: 06252 / 7060.

