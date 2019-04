Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Kranichstein: Zeugen nach Streitigkeit gesucht

Darmstadt (ots)

Für den Fortgang der Ermittlungen sucht die Kriminalpolizei (K35) aus Darmstadt Zeugen, die Hinweise zu einer Auseinandersetzung am Donnerstag (18.04.) geben können. An der Straßenbahnhaltestelle Siemensstraße soll es gegen 12.40 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männer, im Alter von 30 und 26 Jahren, gekommen sein. Nach zunächst gegenseitigen verbalen Beleidigungen, soll einer der Streithähne ein Messer in der Hand gehalten und damit gedroht haben.

Für die Rekonstruktion des genauen Tatablaufs bitten die Ermittler Zeugen, sich unter der Rufnummer 06151/969-3810 auf dem 1. Polizeirevier zu melden.

