Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Zimmern: Zeugen nach Einbruch in Kartbahn gesucht

Groß-Zimmern (ots)

Die Kartbahn in der Waldstraße geriet in der Nacht zum Donnerstag (24.-25.04.) in das Visier von Kriminellen. Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten die Täter in die Räumlichkeiten und durchsuchte diese nach Beute. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Wie hoch der entstandene Schaden ist und ob die Täter etwas erbeutet haben, werden die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Kriminalpolizei (K21-22) aus Darmstadt sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 melden.

