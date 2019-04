Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Lampertheim-Hofheim: Einbruch in Bäckerei

Tresor mit Bargeld entwendet

Lampertheim-Hofheim (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (24.-25.4.) geriet eine Bäckerei in der Bahnhofstraße in das Visier von Kriminellen. Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 5.30 Uhr, hatten Warenlieferanten die Spuren der Täter entdeckt und umgehend die Polizei verständigt.

Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Einbrecher gewaltsam über die Glaseingangstür Zugang zu dem Innenraum. Auf der Suche nach Beute öffneten die Kriminellen mehrere Spinde und entwendeten einen Tresor, mit den Tageseinnahmen vom Vortag. Diese dürften sich nach ersten Schätzungen auf mehrere Hundert Euro belaufen. Neben dem erbeuteten Geld verursachten sie einen Sachschaden von rund 1000 Euro.

Die Kriminalpolizei in Heppenheim (K21/22) ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen. Wer zur Tatzeit, die zwischen Mittwochabend, 19 Uhr und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, eingrenzet wird, verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachten konnte, wird gebeten, sich zu melden. Unter der Rufnummer 06252/706-0 nehmen die Ermittler sachdienliche Hinweise entgegen.

