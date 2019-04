Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Rollerfahrer ohne Führerschein und alkoholisiert kontrolliert

Griesheim (ots)

Wegen erhöhter Geschwindigkeit fiel einer Streife des 2. Polizeireviers am frühen Donnerstagmorgen (25.04.) ein 62-jähriger Rollerfahrer aus Pfungstadt in der Oberndorfer Straße auf. Bei der anschließenden Kontrolle konnte der Pfungstädter den Beamten keine erforderliche Fahrerlaubnis vorlegen und war zudem noch alkoholisiert. Der Roller wurde noch an Ort und Stelle sichergestellt. Schlussendlich wird eine durchgeführte Blutentnahme bei dem Mann darüber Aufschluss geben, wie hoch der Alkoholwert ausfällt. Zudem prüft die Polizei, ob der Rollerfahrer bei seiner Spritztour unter dem Einfluss von Drogen stand.

Gegen den 62-Jährigen wurde nicht nur eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt, er muss sich auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

