POL-DA: Rüsselsheim: Einbruch in Cafe/Wer hat etwas bemerkt?

Ein Cafe in der Bauschheimer Straße geriet in der Zeit zwischen Dienstag (23.04.), 20.00 Uhr und Mittwoch (24.04.), 13.30 Uhr, in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen durch ein Fenster in das Lokal ein und hebelten dort anschließend vier Spielautomaten auf. Ihnen fiel hierbei vermutlich Münzgeld in noch unbekannter Höhe in die Hände.

Wer in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

