POL-DA: Mühltal-Nieder-Ramstadt: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Unter einem Vorwand gelangten am Mittwoch (24.04.) gegen 13 Uhr Trickdiebe in die Wohnung eines Ehepaars in der Friedrichstraße. Eine Frau lenkte die Senioren ab, sodass ein weiterer Täter, mutmaßlich ein Mann, die Wohnung nach Beute durchsuchen konnte. Nur wenige Minuten später flüchteten die Täter mit mehreren Hundert Euro Bargeld.

Die Tatverdächtige ist zwischen 1,55 Meter und 1,60 Meter groß und hat dunkle Haare.

Wer verdächtige Beobachtung gemacht hat oder Hinweise zu den beiden Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei der Kriminalpolizei (K24) in Darmstadt zu melden.

