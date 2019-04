Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Schulfassade beschmiert

1000 Euro Sachschaden

Polizei ermittelt

Darmstadt (ots)

Auf die Fassade einer Schule in der Vogelsbergstraße hatten es bislang noch unbekannte Vandalen am vergangenen Osterwochenende abgesehen. In derzeit zwischen Donnerstag (18.4.) und Dienstag (23.4.) besprühten die Täter rund 14 Quadratmeter der Hauswand mit Farbe und verursachten damit einen Sachschaden von mindestens 1000 Euro. Am frühen Dienstagmorgen hatte der Hausmeister der Einrichtung die Schmierereien entdeckt und die Polizei verständigt.

Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt hat eine Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Unter der Rufnummer 06151/969-0 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

