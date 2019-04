Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: 44-Jähriger nach Ladendiebstahl festgenommen

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Viernheim (ots)

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls wird sich ein 44 Jahre alter Mann nach dem Versuch, Tabak aus einem Supermarkt in der Wiesenstraße zu entwenden, verantworten müssen.

Am späten Dienstagabend (23.4.),gegen 19.50 Uhr, betrat der Beschuldigte, mit Wohnsitz in Viernheim, das Geschäft und wurde von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet, wie er eine Tabakdose in seinem Rucksack verstaute. Als er den Laden ohne zu bezahlen verlassen wollte, sprach die aufmerksame Angestellte den Mann an und forderte ihn auf, den Rucksack zu öffnen. Doch der 44-Jährige schubste sie zur Seite und flüchtete aus dem Laden. Die alarmierte Polizei nahm den Flüchtenden nur wenige Minuten später fest, stellte die entwendete Ware sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren ein.Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann nach Hause entlassen.

