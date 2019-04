Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Verdeck aufgeschnitten

Zeugen nach Autoaufbruch gesucht

Darmstadt (ots)

Ein in der Pankratiusstraße abgestelltes Cabriolet geriet in der Zeit zwischen Samstag (20.4.) und Dienstagnachmittag (23.4.) in das Visier von Kriminellen. Um in das Innere des Wagens zu gelangen, schnitten die Täter das Stoffverdeck auf und montieren dort eine GPS-Antenne, einen Schlüsselhalter und ein Kartenlesegerät ab. Mit ihrer Beute traten sie die Flucht an.

Die Kripo in Darmstadt (K21/22) ermittelt und bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

