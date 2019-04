POL-DA: Zwingenberg: Erdanker im Waldboden entdeckt / Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Polizeipräsidium Südhessen

Ein Radfahrer hat am vergangenen Mittwoch (17.4.) auf einem Waldweg unterhalb der Melibokusplattform einen Erdanker festgestellt. Der spitze Gegenstand steckte dort im Erdreich und ragte mehrere Zentimeter aus dem Boden. Da dieser Gegenstand eine große Verletzungsgefahr für alle Besucher des Waldes, insbesondere Radfahrer und Wanderer beinhaltet, hat der aufmerksame Fahrradfahrer den Gegenstand vorsorglich entfernt und am vergangenen Wochenende eine Anzeige bei der Polizei erstattet. Ob der Erdanker dort von unbekannten Tätern absichtlich in den Waldboden eingebracht wurde, um gezielt Personen zu schaden, ist jetzt Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizei in Bensheim ist mit dem Fall betraut und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben. Diese werden gebeten, sich mit den Beamten unter der Rufnummer 06251/8468-0 in Verbindung setzen.

