Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Kelsterbach (ots)

In der Zeit vom Samstag, den 20.04.2019, 16:00 Uhr bis Dienstag, den 23.04.2019, 09:00 Uhr wurde der auf dem Parkplatz gegenüber Am Glazstoffwerk Höhe Haus-Nr. 5 parkende schwarze Suzuki Swift (GG-KB 697) am hinteren linken Radkasten beschädigt. Vermutliche beim Ein-/Ausparken stieß ein unbekannter Fahrzeugführer gegen den genannten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am geschädigten Fahrzeug konnten Lackanhaftungen in grüner Farbe sichergestellt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem grüne Verursacherfahrzeug und / oder den Fahrer machen können, werden gebeten sich an die Polizeistation Kelsterbach unter 06107/7198-0 zu wenden.

