Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht !!!

Moerfelden-Walldorf (ots)

In der Zeit vom 22.04.19, 19:30 Uhr bis 23.04.19, 18:30 Uhr wurde ein weißer Opel auf einem Parkplatz an der Jourdanallee in Mörfelden-Walldorf, Stadtteil Walldorf, beschädigt. Der Unfallverursacher meldete den Schaden nicht und entfernte sich unerkannt vom Unfallort. Der Unfallort befindet sich hinter dem dortigen Geldautomatenhäuschen und besitzt nur 3 Stellflächen.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf in Verbindung zu setzen.

