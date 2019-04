Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Wald-Michelbach: 1000 Euro Lackschaden

Wald-Michelbach (ots)

Die linke Fahrzeugseite eines geparkten Peugeot wurde in der Nacht zum Dienstag (22. - 23.4.) in der Schwalbengasse im Lack beschädigt. Der Schaden am braunen Auto wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizei in Wald-Michelbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zur Sachbeschädigung unter der Rufnummer 06207 / 94050 entgegen.

