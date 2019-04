Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Dieburg: Fahrradfahrer mit über 3,9 Promille kontrolliert

Dieburg (ots)

Bei einer Fahrradkontrolle am Dienstagmorgen (23.04.) hielt die Polizei aus Dieburg einen 51-jähriger Fahrradfahrer in der Frankfurter Straße, in Höhe des Bahnhofs, an. Die Beamten stellten schon bei der Ansprache des 51-Jährigen starken Alkoholgeruch fest, der sich mit 3,92 Promille nach einem Atemalkoholtest bestätigte. Der Mann musste die Beamten für eine Blutentnahme zur Polizeistation in Dieburg begleiten.

Zudem wurde gegen den 51-Jährigen ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

