Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eppertshausen: Einbruch in Metzgerei

Eppertshausen (ots)

Ein Einbruch in eine Metzgerei in der Hauptstraße beschäftigt die Ermittler der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt. In der Nacht zum Samstag (19.-20.04.) gelangten Kriminelle durch das Aufbrechen einer Tür in den Verkaufsraum der Metzgerei und entwendeten daraus Fleischwaren im Gesamtwert von etwa 150 Euro. Die Fleischwaren verstauten die Täter in zwei Einkaufstaschen der Metzgerei. Anschließend flüchteten sie unerkannt und hinterließen einen Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei sucht für den Fortgang der Ermittlungen Zeugen, die diese Tat beobachtet haben, die Hinweise zu den Tätern geben können oder denen Personen in der besagten Nacht mit den beiden Einkaufstaschen aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

