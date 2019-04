Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Gekipptes Fenster lockt Einbrecher an

Zeugen gesucht

Darmstadt (ots)

Wenige Minuten reichten einem noch unbekannten Täter am Sonntagabend (21.4.) aus, um Beute in einer Erdgeschosswohnung in der Riedeselstraße zu machen.

In der Zeit zwischen 21 und 21.30 Uhr öffnete der Kriminelle gewaltsam ein gekipptes Fenster der Wohnung und verschaffte sich so Zugang zu den Räumen. Dort schnappte er sich eine Geldbörse und suchte über den Balkon das Weite.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden sachdienlichen Hinweis unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegen.

