POL-DA: Reinheim: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Reinheim (ots)

Am Freitag (19.04.) gegen 14:15 Uhr kam es an der Kreuzung "Im Trappengrund/Georgenstraße" zu einem Verkehrsunfall. Eine Autofahrerin bog in einem roten Kleinwagen vom Trappengrund auskommend nach links in die Georgenstraße ab. Dabei übersah sie mutmaßlich einen von rechts kommenden 70-jährigen Fahrradfahrer aus Reinheim, sodass dieser ausweichen musste, um eine Kollision zu vermeiden. Der 70-Jährige stürzte daraufhin und zog sich leichte Verletzungen zu. Ohne anzuhalten setzte die Autofahrerin ihre Fahrt in Richtung der Darmstädter Straße fort.

Die Autofahrerin soll zwischen 25 und 30 Jahren alt sein und hatte kurze blonde Haare.

Der Unfall wurde wohlmöglich von einem Zeugen beobachtet. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ober-Ramstadt diesen Zeugen sowie weitere Zeugen, die diesen Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu der beschriebenen Autofahrerin geben können (06154/6330-0).

Berichterstatter: Polizeikommissar-Anwärter Hahn; Polizeistation Ober-Ramstadt

