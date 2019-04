Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Modautal-Neunkirchen: Motorradfahrer nach Sturz ins Krankenhaus

Modautal (ots)

Auf der Landesstraße 3399 in Höhe Neunkirchen verlor am Montagnachmittag (22.04) ein 32-jähriger Mann aus Raunheim die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Der Raunheimer war gegen kurz vor 14 Uhr von Winterkasten in Richtung Neunkirchen unterwegs, als er in einer Linkskurve, ohne die Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer, stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Ober-Ramstadt Zeugen, die diesen Unfall beobachteten. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06154 / 6330-0 zu melden.

