Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Alsbach-Hähnlein: Rund 15.000 Euro Schaden nach Brand

Alsbach-Hähnlein (ots)

Eine Bautoilette in der "Alte Bergstraße" geriet am frühen Freitagmorgen (19.04.) in Flammen. Das Feuer griff auf ein nahegelegenes Gebüsch, zwei Elektroverteilerkästen für Telekommunikationsanlagen sowie ein Auto über. Der dadurch entstandene Schaden wird derzeit auf rund 15.000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei (K10) in Darmstadt geht derzeit davon aus, dass Fahrlässigkeit den Brand verursachte.

