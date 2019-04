Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Breuberg-Neustadt: Brand unterhalb der Burg Breuberg

Zeugen gesucht

Breuberg (ots)

Am Montagabend (22.04.) geriet gegen 21.30 Uhr eine von der Burgstraße zu erreichende Waldfläche von circa 1800 Quadratmetern in Brand. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte es sich um zwei Brandstellen gehandelt haben, die sich unterhalb der Burg Breuberg zu der großen Fläche zusammenschlossen. Das Feuer breitete sich über einen Fußweg bis etwa 80 Meter vor die Burgmauern aus. Den Feuerwehren aus Breuberg, Höchst im Odenwald, Bad König und Michelstadt gelang es die Flammen zu löschen. Was schlussendlich zu diesem Brand führte und wie hoch der dadurch entstandene Sachschaden ist, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Wer Hinweise zur Brandursache oder zu möglichen Tätern geben kann, wird gebeten sich unter der 06062/953-0 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei (K10) in Erbach zu melden.

