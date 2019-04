Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Tresor

Rüsselsheim (ots)

Einen Tresor mit Schmuck und persönlichen Dokumenten erbeuteten Wohnungseinbrecher am Montag (22.04.) gegen 19.30 Uhr in einem Einfamilienhaus "Im Robiger".

Die Täter hebelten zunächst ein Fenster auf und verschafften sich so Zutritt in die Räumlichkeiten. Sie brachen anschließend einen Tresor, in dem sich Schmuck und persönliche Dokumente befanden, von der Wand und flüchteten mit dem Safe vom Tatort.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeugen beobachteten zur Tatzeit ein weißes Mercedes Coupe mit gelben Kennzeichen, dass mit hoher Geschwindigkeit davongefahren sei.

Hinweise in diesem Zusammenhang werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

