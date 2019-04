Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hirschhorn: Quad stürzt eine Böschung hinunter

Zwei Personen schwer verletzt

Hirschhorn (ots)

Am Ostermontag (22.04.) um 15.30 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Groß-Bieberau mit seinem Quad die Schlossstraße in Hirschhorn, vom dortigen Schloss kommend in Richtung Landesstraße 3119. Nach Zeugenangaben kam der 58-jährige Fahrer dabei immer weiter nach rechts auf den dort unbefestigten Seitenstreifen. Beide stürzten in der Folge zusammen mit dem Quad eine Böschung mehrere Meter in die Tiefe und blieben schwer verletzt auf einem unterhalb verlaufenden Forstweg liegen. Das Ehepaar wurden in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht, der Transport der Frau erfolgte mittels Rettungshubschrauber. Die Feuerwehr Hirschhorn war zur Absicherung der Unfallstelle und Unterstützung der Rettungsmaßnahmen vor Ort. Die Schlossstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme zwischen 16.00 Uhr und 17.30 Uhr für den Verkehr gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Vor Ort befand sich zum Zeitpunkt des Unfalls noch eine Verkehrsteilnehmerin, welche direkt hinter dem Quad herfuhr und im Anschluss Erste Hilfe leistete. Diese Fahrerin wird gebeten, sich bei der Polizei in Wald-Michelbach unter der Telefonnummer 06207 - 9405 0 zu melden.

Berichterstatter: PHK Wittmann, Polizeistation Wald-Michelbach

Matthias Brosch, PHK und PvD

