Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Mörfelden-Walldorf: Nach Unfallflucht - Zeugen gesucht!!!

Mörfelden-Walldorf (ots)

Unfallort: Nordendstr. / Am Wildzaun 22 (Sackgasse), 64546 Mörfelden-Walldorf. Unfallzeit: 21.04.2019, 15:00 Uhr - 18:30 Uhr.

Zum o.g. Tatzeitpunkt kam es in der Sackgasse der Nordendstr. / Am Wildzaun 22 zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein geparkter schwarzer Kleinwagen am hinteren Stoßfänger auf der Fahrerseite beschädigt.

Der namentlich unbekannte Unfallverursacher flüchtete anschließend mit seinem Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort.

Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeistation in Mörfelden-Walldorf unter der Telefonnummer 06105-40060 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Groß-Gerau

Polizeistation Mörfelden-Walldorf

Telefon: 06105-40060

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell