POL-GG: 2x VU-Flucht Rüsselsheim

Rüsselsheim (ots)

VU Flucht 1 Tatort: Rüsselsheim, Bahnunterführung Königstädter Straße, Radweg Tatzeit: Donnerstag, 18.04.2019, 17.51 Uhr

Ein 51-jährige Rüsselsheimer befuhr mit seinem Fahrrad die Unterführung Königstädter Straße aus Richtung Joh.-Sebastian-Bach-Straße kommend, in Richtung Grabenstraße. In der Unterführung kam dem Rüsselsheimer Radfahrer ein ca. 45- Jahre alter Mann, ebenfalls auf einem Fahrrad, entgegen. Die beiden Radfahrer kollidierten in der Unterführung und stürzten beide zu Boden. Der ca. 45 Jahre alte Radfahrer stieg dann wieder auf sein Rad und flüchtete vom Unfallort. Beschreibung: Ca 45 Jahre, ca. 185cm, kräftige Statur, Glatze, Tattoo am linken Arm, war mit weißem KTU Rad unterwegs.

VU Flucht 2 Tatort: Rüsselsheim, Wilhelmstraße 12 Tatzeit: Do., 18.04.2019, 10.00 Uhr - Fr., 19.04.2019, 06.00 Uhr

Ein Rüsselsheimer Bürger parkte seine Schwarzen Audi am Donnerstag um 10.00 Uhr in der Wilhelmstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er am nächsten Tag um 06.00 Uhr zu dem Pkw zurückkam stellte er fest, dass sein Fahrzeug an der Fahrerseite beschädigt worden war. Schaden ca. 4500 Euro Hinweise bitte an die Polizeistation Rüsselsheim

