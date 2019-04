Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Brand eines Gartengrundstückes - Ergänzungsmeldung zu Auftragsnummer 3650954

Heppenheim (ots)

Heppenheim: Wie bereits berichtet, kam es am Karfreitag (19.04.2019) in Heppenheim, in einem Gartengrundstück nahe der Bürgermeister-Kunz-Straße zu einem Brand. Betroffen war neben einem Wohnanhänger auch ein Unterstand für Ziegen, Gänse und Hühner, sowie mehrere Bäume, Sträucher und ein Gartenzaun aus Reißig. Die sofort alarmierte Feuerwehren aus Heppenheim und dem Ortsteil Hambach konnten den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Dabei wurde niemand verletzt. Die Tiere konnten durch ihren Besitzer und Rettungskräfte auf ein anderes Grundstück gebracht werden. Sie blieben unverletzt. Die Polizei in Heppenheim hat die Ermittlungen zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe aufgenommen. Mit Ergebnisse ist erst in der kommenden Woche zu rechnen. Im Zusammenhang mit dem Brand bittet die Polizei um Hinweise auf einen dunklen Pkw, der laut Zeugenangaben ohne Licht aus dem Bereich des Brandortes, in Richtung der BAB 5 gefahren sein soll. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Heppenheim (K10) unter der Rufnummer 06252 / 706-0 Gefertigt: EPHK René Bowitz, PvD, Tel.: 06151 / 969-3030

