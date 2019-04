Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Zeugen nach Aufbruch eines Münzbehälters gesucht

Darmstadt (ots)

Ein Münzbehälter einer Schrankenanlage geriet in der Nacht zum Donnerstag (17.-18.04.) in das Visier von Kriminellen. Die Diebe hebelten in einem Parkhaus in der Landwehrstraße den Münzbehälter auf und erbeuteten dabei nur wenig Bargeld. Mit ihrer geringen Beute flüchteten sich anschließend unerkannt.

Unter der Rufnummer 06151/969-0 können sich Zeugen bei der Ermittlungsgruppe City melden, wenn sie diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können.

