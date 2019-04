Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erzhausen: Einbruch in Haus

Wer hat etwas mitbekommen?

Erzhausen (ots)

Wie der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt am Donnerstag (18.04.) gegen 11.30 Uhr angezeigt wurde, sind Kriminelle in ein Haus in der Rodenseestraße eingebrochen. Über die Terrassentür gelangten die Täter in das Haus und durchsuchten dieses anschließend. Ob sie bei ihrer Suche nach Beute fündig wurden, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Die Tatzeit kann bis zum letzten Samstag (13.04.) zurückliegen. Bei dem Einbruch verursachten die Täter einen Sachschaden von circa 1000 Euro.

Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen nach Zeugen, die diese Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Südhessen

Pressestelle

Klappacher Straße 145

64285 Darmstadt

Tobias Laubach

Telefon: 06151/969-2401

Mobil: 0173-6596648

Fax: 06151/969-2405

E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

