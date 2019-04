Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Bekanntgabe der neuen Erreichbarkeiten der Polizei in Viernheim

Viernheim (ots)

Die Polizei in Viernheim hat neue Erreichbarkeiten: Ab sofort können die Beamten von den Bürgerinnen und Bürgern in der Kettelerstr. 6 A (ehemaliges Postgebäude) in 68519 Viernheim angesprochen werden. Wichtig, die neue Telefonnummer: 06204 / 93 77-0.

