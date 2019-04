Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs

Darmstadt (ots)

Den richtigen Riecher bewies am Mittwochabend (17.04.) ein Kommunalpolizist, als er der Polizei in Darmstadt seinen Verdacht einer Trunkenheitsfahrt meldete. Eine Streife des 1.Polizeireviers konnte das beschriebene Auto gegen kurz nach 21 Uhr am Willy-Brandt-Platz anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten bei dem 28-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest, welcher sich nach einem Atemalkoholtest mit einem Wert von über 1 Promille bestätigte. Zudem konnte der 28-Jährige keine Fahrerlaubnis vorlegen. Anschließend endete seine Fahrt auf dem Polizeirevier, wo er sich eine Blutentnahme unterziehen musste.

Gegen den 28-Jährigen wurde nicht nur eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt, er muss sich auch wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

