Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Babenhausen (ots)

Durch das Aufhebeln einer Tür gelangten Diebe in der Zeit zwischen Dienstagabend (16.04.) und Mittwochmorgen (17.04.) in die Geschäftsstelle des Sportvereins in der Ziegelhüttenstraße. Bei ihrer anschließenden Suche nach Beute, wurden die Täter nach derzeitigem Kenntnisstand nicht fündig und flüchteten ohne Beute unerkannt. Wie hoch letztendlich der Sachschaden ausfiel, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen.

Die Ermittler der Polizeistation Dieburg suchen Zeugen, die Hinweis zu dieser Tat geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06071/9656-0 zu melden.

