Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Wohnungseinbrecher erbeuten Kleidung und Schmuck

Rüsselsheim (ots)

Eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Brandenburger Straße geriet am Mittwoch (17.04.) in der Zeit zwischen 20.30 und 22.00 Uhr in das Visier von Kriminellen.

Die Täter drangen gewaltsam in die Räumlichkeiten ein und durchwühlten anschließend die Wohnung auf der Suche nach Wertgegenständen. Sie ließen Bekleidung und Schmuck mitgehen.

Offensichtlich flüchteten die ungebetenen Gäste erst, als die Wohnungsbesitzerin nach Hause kam und die Tür öffnen wollte. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung nach den Tätern verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960.

