Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Über 15.000 Euro Schaden nach Aufbruch von Auto

Darmstadt (ots)

Einen Schaden von über 15.000 Euro verursachten Kriminelle in der Nacht zum Mittwoch (16.-17.04.), als sie das Schloss eines in der Straße "Am Elfengrund" abgestellten schwarzen BMW knackten und im Anschluss einige Fahrzeugteile ausbauten. Die Täter sahen es unter anderem auf den Kühlergrill, die beiden Frontscheinwerfer, das Lenkrad und Bedienelemente ab, mit denen sie unerkannt flüchteten. Für den Abtransport ihrer Beute dürften die Diebe ein Fahrzeug genutzt haben.

Wer diese Tat beobachtet hat oder Hinweise zu den Tätern sowie zum Verbleib der Gegenstände geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 06151/969-0 bei den Ermittlern der Kriminalpolizei (K21-22) in Darmstadt zu melden.

