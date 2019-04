Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Babenhausen-Hergershausen: An Autos gerüttelt

Polizei sucht Gelegenheitsdieb

Babenhausen (ots)

Auf der Suche nach der Gelegenheit, zurückgelassene Wertsachen aus nicht verschlossenen Autos stehlen zu können, hat am Dienstagabend (16.4) ein Mann in der Bürgerhausstraße und Zur Rosselmühle sein Glück bei mindestens fünf geparkte Autos versucht. Ein Anwohner beobachtete gegen 23.30 Uhr den Tatverdächtigen, der von Fahrzeug zu Fahrzeug lief und an den Türen rüttelte. Gestohlen wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts, obwohl die Tür eines VW Sharan nicht verschlossen war. Die Spur des Unbekannten verlor sich in der Bürgerhausstraße.

Der Tatverdächtige ist Raucher und etwa 1,85 Meter groß. Der Mann hat eine dünne Statur und war mit einer dunklen Jacke und Hose bekleidet. Hinweise zu ihm nehmen Ermittler der Polizeistation Dieburg (DEG) entgegen. Telefon: 06071 / 96560.

