Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Viernheim: Einbrecher in Kleingartenanlage "Am Forst"

Viernheim (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (16. - 17.4.) haben Kriminelle mehrere Gartenhütten der Kleingartenanlage "Am Forst" in der Straße Am Lampertheimer Weg aufgebrochen. Die Polizei hat bislang sieben Anzeigen aufgenommen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden aus zwei Hütten Kleinteile, wie Benzinkanister, Werkzeug und Solarleuchten gestohlen. Wie hoch der Gesamtschaden sein wird, muss noch erhoben werden.

Die Polizei (DEG) sucht zu dem Fall noch Zeugen, die in den späten Abend- und Nachtstunden verdächtige Personen im Bereich der Kleingartenanlage oder dem Zufahrtsweg beobachtet haben. Telefonisch werden die Hinweise unter der 06204 / 974717 entgegengenommen.

