POL-DA: Heppenheim: Jugendliche zündeln in Tiefgarage und klauen Feuerlöscher

Heppenheim (ots)

Drei Jugendliche, im Alter zwischen 14 und 16 Jahren, haben am Dienstag (16.4.) in einer Tiefgarage, die zu einem Hotel in der Siegfriedstraße gehört, einen Feuerlöscher mitgehen lassen, nachdem sie an mehreren Stellen gezündelt hatten. Der Gesamtschaden ist etwa 250 Euro hoch.

Ermittler der Heppenheimer Polizei (DEG) haben die Anzeige entgegengenommen. Ebenso die Videoaufnahmen der Überwachungskameras, die das Trio zwischen 15 und 16 Uhr aufgezeichnet haben und zur Klärung der Taten führen können.

Für den Vorgang werden noch Zeugen gesucht, die Beobachtungen gemacht haben, insbesondere, wer die Gruppe oder einen von ihnen mit einem Feuerlöscher bemerkt hat. Unter der Rufnummer 06252 / 7060 werden alle Hinweise entgegengenommen.

