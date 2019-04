Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Fürth (ots)

Am Mittwoch, 17. April, wurde zwischen 11:00 und 12:00 Uhr in der Heppenheimer Straße in Fürth ein geparkter Fiat 500 an der rechten hinteren Tür beschädigt. Das Fahrzeug wurde ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Bylitza Marktes abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Fremdschaden lässt sich auf ca. 80- Euro beziffern. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060.

Polizeipräsidium Südhessen

Polizeidirektion Bergstraße

Weiherhausstraße 21

64646 Heppenheim



Telefon: 06252-706 555

