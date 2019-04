Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ginsheim-Gustavsburg: Mit Verkehrsschild Auto demoliert/8000 Euro Schaden

Ginsheim-Gustavsburg (ots)

Mit einem temporär aufgestellten Verkehrsschild, dass zuvor aus der Halterung genommen wurde, beschädigte ein Unbekannter in der Nacht zum Dienstag (16.04.) einen in der Pfarrer-Haus-Straße geparkten Volkswagen. Die Schäden am Fahrzeug im Bereich der Windschutzscheibe und der Motorhaube belaufen sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 8000 Euro.

In unmittelbarer Nähe zum Tatort wurde zudem eine Mülltonne in den Vorgarten eines Hauses geworfen.

Die Polizei bittet Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Kontaktaufnahme mit der Station in Bischofsheim unter der Rufnummer 06144/9666-0.

