Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Radfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Riedstadt-Crumstadt (ots)

Am 16.04.2019 gg. 17:55 kam es auf der Kreisstraße 150 in Rtg. Crumstadt zu einem Verkehrsunfall bei dem ein 86 jähriger Radfahrer tödlich verletzt wurde. Der Gernsheimer fuhr mit seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Crumstadt und wurde von einem in gleicher Richtung fahrenden Pkw erfasst. Der Radfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen, zu denen auch ein Sachverständiger hinzugezogen wurde. Die K 150 war bis 20:30 für den Verkehr gesperrt.

